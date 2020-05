Fase 2 in Campania. Arrivano ulteriori disposizioni nell’Ordinanza della Regione

Ulteriori disposizioni giungono dall’Ordinanza della Regione Campania.

Nell’Ordinanza, come reso noto, sono previste disposizioni che consentono l’asporto e la definizione della fascia oraria tra le 6 e le 8,30 del mattino che viene riservata allo jogging che non potrà più essere praticato in orario serale. Rimane questa l’unica fascia oraria per una specifica attività senza mascherina, mentre per il resto della giornata è possibile l’attività motoria senza limitazioni di orario e non più solo nei pressi dell’abitazione, sempre con l’obbligo della mascherina.

All’Unità di Crisi regionale è stata demandata la definizione d’intesa con l’ANCI e con le categorie interessate, delle misure volte ad assicurare la ripresa in sicurezza delle attività mercatali, nei limiti consentiti dalla vigente disciplina statale.

“Nelle more della elaborazione delle indicate misure – si legge – sono ulteriormente confermate, con efficacia dal 4 maggio e fino al 10 maggio le disposizioni dell’Ordinanza n. 25 del 28 marzo confermata con Ordinanza n.32 del 12 aprile a mente delle quali ‘è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari’”.

Sono esclusi dal divieto i negozi che si trovano nelle aree mercatali provvisti di servizi igienici autonomi.

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto delle vigenti disposizioni statali o regionali, previa comunicazione al Prefetto competente possono effettuare l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonchè attività di pulizia e sanificazione o per la spedizione verso terzi e la consegna di beni o merci nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture.

“Resta fermo l’obbligo di osservare – si legge nell’Ordinanza – nell’espletamento delle dette attività, le misure di sicurezza adottate in sede nazionale”.

Nell’Ordinanza si ricorda, inoltre, che da lunedì 4 maggio sarà obbligatorio indossare la mascherina fuori casa.

