Molte persone riferiscono di addormentarsi facilmente ma di svegliarsi durante la notte, spesso tra le 2 e le 4 del mattino, con la mente improvvisamente attiva.

Questo tipo di risveglio non è semplice insonnia: è spesso legato a uno stato di iperattivazione del sistema nervoso.

I segnali più frequenti associati a questo quadro sono:

risvegli notturni con difficoltà a riaddormentarsi

mente che inizia a pensare senza fermarsi

battito più rapido durante la notte

stanchezza al risveglio

sonno leggero e non ristoratore

Quando questi sintomi si presentano insieme, spesso è presente uno squilibrio nel ritmo degli ormoni dello stress, in particolare del cortisolo, che dovrebbe ridursi nelle ore notturne. Se rimane elevato il cervello fatica a entrare nelle fasi profonde del sonno.

In genere possono essere utili sostegni che favoriscono il rilassamento fisiologico serale come magnesio, estratti vegetali ad azione distensiva e piante adattogene che aiutano a modulare la risposta allo stress. La scelta però va sempre adattata alla persona e al tipo di risveglio notturno.

L’ashwagandha (Withania somnifera) è efficace nel ridurre i risvegli notturni e calmare la mente iperattiva grazie alle sue proprietà adattogene che abbassano i livelli di cortisolo (ormone dello stress) e agiscono sui recettori GABA. Favorisce il sonno profondo (NREM) e riduce l’ansia, facilitando l’addormentamento. Aiuta a disattivare la risposta di “lotta o fuga” del sistema nervoso, ideale per chi si sveglia con pensieri ansiosi o nervosismo

In farmacia è possibile effettuare una valutazione del profilo del sonno per capire se i risvegli notturni sono legati a stress prolungato, carenze nutrizionali o a un’alterazione del ritmo sonno–veglia.

Rivolgiti al tuo farmacista di famiglia per una corretta valutazione dei sintomi e dell’integrazione più adatta.