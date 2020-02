Ladri a Battipaglia.

Il gruppo ha fatto irruzione in una casa in Via Baratta e ha minacciato di morte la proprietaria, sola in casa.

La donna è stata trascinata per i capelli e malmenata. I vicini di casa hanno così allertato prontamente la Polizia dopo aver udito le urla. I ladri sono fuggiti.

La donna è stata accompagnata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Battipaglia e medicata. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

– Claudia Monaco –