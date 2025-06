A trent’anni dalla nascita del Presidio Libera contro le mafie, parte la campagna “Fame di verità e giustizia”.

Un percorso che attraverserà l’Italia, da Nord a Sud, con iniziative, flash mob, laboratori, assemblee, speaker corner e azioni di denuncia, per animare il dibattito pubblico e riscrivere la piattaforma sulla lotta alle mafie e alla corruzione.

Un’azione rivolta alle istituzioni competenti per riportare al centro dell’agenda pubblica l’urgenza del contrasto ai mafiosi e ai corrotti e affermare il valore della giustizia e della trasparenza nella vita pubblica.

“In un Paese dove lo spazio civico si restringe e la partecipazione viene scoraggiata, mafie e corruzione si sono fatte invisibili e accettabili. Ma noi non ci stiamo – affermano a gran voce dal Presidio – Fame di verità e giustizia è il nostro grido collettivo. È tempo di scelte coraggiose. È tempo di fare la nostra parte”.

La determinazione del Presidio Libera nasce da dati oggettivi che oggi contano il 14% dei minori che vive in condizione di povertà assoluta, l’80% delle famiglie delle vittime innocenti non conosce la verità sulla morte dei propri cari. Un aumento del 61,4% di minori negli Istituti Penali Minorili in un solo anno: da 210 a 339 ragazzi (maggio 2023–2024), il 15,6% di reati ambientali in più nel 2023: 35.487 illeciti e 8,8 miliardi di euro il fatturato delle ecomafie.

L’organizzazione afferma che “è di 40 miliardi di euro il fatturato delle mafie che quindi rappresentano la quarta ‘azienda’ d’Italia. 822 reati-spia al giorno: usura, estorsione, riciclaggio, frodi informatiche. 53 sono le inchieste giudiziarie nel 2024 in 15 regioni e 642 indagati per reati mafiosi e corruzione. Inoltre, si calcola un sovraffollamento del 130% nelle carceri con 62.153 persone detenute a fronte di 51.320 posti disponibili. Le spese militari sono aumentate del 12% e 160 miliardi di euro investiti nel gioco d’azzardo, mentre le famiglie faticano a coprire i bisogni essenziali”.

Il Presidio Libera chiede scelte politiche concrete e strutturali, non proclami: “Vogliamo norme più efficaci su confisca e riutilizzo sociale dei beni mafiosi. Chiediamo di inserire il diritto alla verità nella Carta costituzionale, di approvare una regolazione stringente delle situazioni di conflitto di interesse. Pretendiamo una strategia nazionale sulle aree a forte povertà educativa, politiche inclusive per chi vive in situazioni di marginalità. Auspichiamo una legge quadro del settore del gioco d’azzardo, la tutela e il sostegno per chi denuncia e rompe con il crimine, risorse e strumenti per il contrasto reale alle mafie e alla corruzione”.