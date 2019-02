Falso allarme bomba a Battipaglia. Evacuato per precauzione l’Hotel San Luca

Una telefonata anonima è arrivata al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia ed è stata segnalata una bomba all’interno dell’Hotel San Luca, la maxi struttura della famiglia Vitolo che ospita molti uffici, negozi, call center e un hotel.

Come riporta il quotidiano “Il Mattino”, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Battipaglia, diretti dal Vicequestore Lorena Cicciotti, e gli artificieri della Questura di Salerno. La struttura è stata evacuata, le indagini sono ancora in corso ma dell’ordigno segnalato non c’è traccia.

– Annamaria Lotierzo –