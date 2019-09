Falsi invalidi a Potenza. Tra gli indagati anche la mamma della cantante Arisa

La mamma della cantante lucana Arisa tra gli indagati della maxi operazione della Procura di Potenza contro i falsi invalidi.

Assunta Santarsiero, 62enne di Pignola, secondo le Forze dell’Ordine sarebbe riuscita a farsi riconoscere l’invalidità grazie all’aiuto di un avvocato e di un intermediario. Agli atti risulterebbero anche alcune intercettazioni in cui si parla di soldi.

La notizia è stata data in diretta nella trasmissione “Mattino 5”, format di intrattenimento mattutino in onda su Canale 5.

Le attività d’indagine coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza e svolte da personale della Squadra Mobile della Questura lucana hanno consentito di identificare i componenti di un sodalizio criminale composto da faccendieri, medici ed avvocati potentini volto al compimento di truffe seriali ai danni dell’Inps, che hanno causato all’ente un danno di alcune centinaia di migliaia di euro, ancora da quantificare esattamente. Quasi sempre si tratta di anziani generalmente interessati all’affare.

La madre della cantante avrebbe messo in atto una messa in scena per farsi riconoscere dai medici l’invalidità civile e così percepire un’indennità di accompagnamento di 805 euro al mese, che di fatto l’Istituto di Previdenza le ha versato dal 2017 a oggi, dopo che la signora si era sottoposta a una visita davanti a un medico nominato dal Tribunale.

Assunta Santarsiero si era presentata su una sedia a rotelle accompagnata dal marito. Dalle indagini è invece emerso che la donna camminava tranquillamente e non dava alcun motivo per pensare che non fosse autosufficiente.

