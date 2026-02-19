False e-mail sul rinnovo della tessera sanitaria. Una nuova truffa corre sul Web
La Polizia Postale segnala la diffusione di una campagna di phishing veicolata tramite e-mail simili a quelle originali. Apparentemente provenienti da enti pubblici, invitano a cliccare su un collegamento per presunte verifiche, aggiornamenti o irregolarità relativi alla tessera sanitaria.
Il link rimanda a una pagina web contraffatta, graficamente simile a siti istituzionali, nella quale viene richiesto l’inserimento di dati personali, bancari o credenziali di accesso. Tali informazioni, una volta inserite, vengono acquisite dai truffatori e utilizzate per finalità illecite.
Si raccomanda di non cliccare sui link contenuti nelle e-mail sospette, non inserire dati personali o bancari su pagine web raggiunte tramite messaggi non verificati, verificare sempre le informazioni esclusivamente attraverso i portali ufficiali.
Per segnalare episodi analoghi o richiedere assistenza è possibile rivolgersi alla Polizia Postale attraverso il sito ufficiale del Commissariato di P.S. Online www.commissariatodips.it