“Fai la spesa da casa, te la portiamo noi”. L’iniziativa del gruppo “Market Morena Grazia” di Teggiano

In questo periodo di emergenza il gruppo supermercati “Market Morena Grazia” di Teggiano ha attivato la consegna a domicilio in tutto il territorio teggianese.

Basterà telefonare, o inviare la lista della spesa su WhatsApp, al numero 345/6908887. La spesa verrà consegnata direttamente a casa senza alcun costo aggiuntivo sul totale speso. L’orario di consegna va dalle ore 9.30 alle ore 18.30.

Ma non solo. Contattando lo stesso numero e fornendo la lista dei beni di cui si necessita, si potrà anche ritirare la spesa già pronta presso i tre punti vendita di Teggiano: a Prato Perillo, in via Anca del Ponte 22 o in via Provinciale 39 (Supermercato PickUp); nel centro storico, Salita Corpo di Cristo. L’iniziativa nasce dallo stato di emergenza che il territorio sta vivendo, proprio per evitare che all’interno dei supermercati si creino ingorghi di persone.

“La consegna a domicilio era un’idea già in cantiere – dichiarano dall’azienda -. Eravamo quasi pronti a lanciare la piattaforma e-commerce per la spesa online, ma lo stato attuale delle cose ci ha fatto correre ai ripari per cercare di essere sempre più vicini ai nostri clienti e al territorio“.

– Paola Federico –