Questa mattina il personale del Nucleo Carabinieri Parco di Castellabate ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Vallo della Lucania, su richiesta della Procura, nei confronti di dodici persone sottoposte ad indagini per reati in materia edilizia, paesaggistica ed urbanistica.

Il provvedimento cautelare ha riguardato una lottizzazione abusiva in località Annunziata di Castellabate su di un’area di circa 10.000 metri quadrati sulla quale sono presenti 10 fabbricati (6 dei quali preesistenti per i quali è intervenuta demolizione e ricostruzione), alcuni allo stato grezzo e altri in corso di realizzazione. Le opere sono state realizzate all’interno della perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

In modo particolare si contesta agli indagati di avere realizzato in zona agricola un illegittimo frazionamento di un lotto originario per destinarlo a scopi edificatori realizzandovi i manufatti sottoposti a sequestro, di cui 7 destinati ad abitazione.

Le attività edilizie sono state effettuate sulla scorta di permessi di costruire giudicati illegittimi ed inefficaci e sono consistite, tra l’altro, nella realizzazione di ulteriori lavori difformi da quanto indicato nei titoli autorizzatori, con variazioni essenziali consistite in aumenti di volumetria e traslazione dell’area di sedime originaria.

L’edificazione è stata di entità tale da aver cagionato una trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni stessi, situati in zona agricola, in violazione delle vigenti prescrizioni degli strumenti urbanistici, il tutto in assenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e comportando uno stravolgimento della vocazione rurale di quella parte di territorio.

Il procedimento si trova in fase di indagini e la fondatezza delle accuse dovrà essere valutata nelle ulteriori fasi del giudizio.