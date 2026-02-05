Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha denunciato un giovane tifoso della Salernitana, colpevole di aver introdotto illecitamente e poi utilizzato materiale esplodente all’interno dello stadio Arechi.

Il personale della D.I.G.O.S. della Questura di Salerno ha avviato gli accertamenti a seguito dell’esplosione di petardi all’interno del settore Curva Sud in occasione di recenti incontri casalinghi di campionato.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che il denunciato, sfruttando la ressa, ha acceso in due partite 6 petardi i quali, per sola casualità, non hanno arrecato danni a cose e persone.

Nei suoi confronti la Questura ha anche avviato la procedura per l’emissione di un provvedimento di DASPO.

Rimane costante l’attenzione della D.I.G.O.S. sulle condotte illecite messe in atto dai tifosi dentro e fuori gli impianti sportivi della provincia.