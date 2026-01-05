Extracomunitario in bici investito da un’automobile a Capaccio Paestum. Trasportato in ospedale
Paura oggi pomeriggio a Capaccio Paestum dove un extracomunitario in bicicletta è stato investito da un’automobile per cause in corso di accertamento.
L’impatto sull’asfalto ha provocato delle ferite per cui si è reso necessario il trasporto in ospedale da parte dei sanitari del 118 intervenuti con l’ambulanza.
Sembrerebbe che lo straniero fosse in stato di ebbrezza.
Il conducente dell’auto, una persona del posto, si è fermato a prestare soccorso.
Rilievi del caso affidati agli agenti della Polizia Locale guidati dal Maggiore Rinaldi. A loro toccherà ricostruire la dinamica dell’investimento e stabilire le eventuali responsabilità dei coinvolti.