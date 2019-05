Eventi estivi in Campania. L’assessore regionale Matera richiede fermata Frecciarossa a Sicignano

La Regione Campania, nell’ambito dei grandi eventi internazionali “Universiadi” e “Matera – Capitale Europea della Cultura 2019”, promuove l’iniziativa “La Congiura dei Baroni” con l’obiettivo di qualificare l’offerta turistico-culturale di una vasta area territoriale che coinvolge la Campania e la Basilicata attraverso mostre dedicate all’arte contemporanea, eventi, spettacoli e rievocazioni storiche che si terranno dal 1° luglio 2019 al 19 gennaio 2020.

In quest’ottica, l’assessore regionale al Turismo Corrado Matera ha richiesto di prevedere una fermata di servizio nella stazione ferroviaria di Sicignano degli Alburni per il treno Frecciarossa sulla tratta Milano-Roma-Taranto.

Per agevolare tutti i trasferimenti, inoltre, la Regione Campania si è resa disponibile a programmare l’implementazione di servizi navetta con bus dedicati che collegano la stazione di Sicignano degli Alburni con i luoghi che ospiteranno le manifestazioni e i luoghi di grande attrazione.

“L’importanza degli eventi in programma richiamerà ingenti flussi di viaggiatori – afferma l’assessore Matera – quindi confidiamo nell’accoglimento della richiesta e ringraziamo sin d’ora per la disponibilità. Si continua a lavorare con serietà e senza fare propaganda per collegare anche il Vallo di Diano alle grandi città”.

– Paola Federico –