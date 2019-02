Evade i domiciliari ma viene sorpreso dai Carabinieri a Teggiano. Arrestato 61enne di Sala Consilina

Nella notte i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, diretti dal Capitano Davide Acquaviva, hanno arrestato in flagranza di reato un 61enne pregiudicato di Sala Consilina per evasione.

I militari, impegnati in servizi perlustrativi di controllo del territorio e dei terreni agricoli per prevenire i reati contro il patrimonio, hanno sorpreso l’uomo in località Pantano di Teggiano. In realtà era stato sottoposto ai domiciliari presso la propria abitazione di Sala Consilina per reati di falso e contro il patrimonio.

Ai militari della Stazione di Teggiano che lo hanno fermato ha dichiarato di aver deliberatamente violato la misura detentiva poiché non gli era stata accordata l’autorizzazione al cambio del luogo di esecuzione della misura.

L’uomo è stato condotto in carcere a Potenza.

– Chiara Di Miele –