Accusato di omicidio a Pianura di Napoli, fugge ma viene rintracciato a Pontecagnano.

Il giovane killer, appena 17enne, è ritenuto responsabile dell’omicidio e della soppressione di cadavere di Gennaro Ramondino, suo amico. L’omicidio, avvenuto nel settembre 2024, sembrerebbe legato al controllo dello spaccio di droga nel quartiere. Il movente pare fosse la volontà della vittima di mettersi in proprio sottraendo spazi al clan.

Il minorenne era evaso dal carcere minorile di Bari lo scorso giugno. Le indagini, condotte con tecniche all’avanguardia e il monitoraggio del web, hanno portato gli investigatori al suo nascondiglio.

Il 17enne era in una villetta di Pontecagnano, presa in affitto per lui da alcuni complici. Successivamente è stato condotto in carcere.

Il proprietario di casa, invece, è stato arrestato ieri dalla Squadra Mobile di Salerno, in collaborazione con la Squadra Mobile di Napoli, per i reati di favoreggiamento personale e detenzione di documenti di identificazione falsi.

E’ stato sottoposto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.