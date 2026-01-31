Evade dai domiciliari tentando di salire su un treno, ma viene scoperto dalla Polizia.

È quanto avvenuto nella stazione ferroviaria di Sapri, dove gli agenti Polfer, diretti dal Sostituto Commissario Carmine Nicodemo, hanno beccato un 22enne siciliano che tentava di eludere il controllo.

Prontamente fermato, il giovane ha mostrato da subito un atteggiamento sospetto e all’esito del controllo è risultato che doveva scontare i domiciliari a Messina. ll 22enne è stato così immediatamente tratto in arresto.

Durante le fasi successive, negli uffici della Polfer, l’uomo si è adirato a tal punto da danneggiare un vetro che ha colpito con la testa.

Dopo gli adempimenti di rito è stato trasportato in carcere a Salerno. Secondo la ricostruzione, l’arrestato stava salendo su un treno diretto nel Nord Italia.