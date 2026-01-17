Evade dai domiciliari e ruba pacchetti di sigarette in un negozio a Salerno. Arrestato
La Polizia di Stato, con la Squadra Volante della Questura di Salerno e con l’ausilio dell’Esercito, ha arrestato un uomo per furto aggravato ed evasione.
L’indagato, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati analoghi, dopo la segnalazione di allarme con nebbiogeno scattato presso un negozio situato sul lungomare, è stato individuato mentre si allontanava con una borsa contenente numerosi pacchetti di sigarette.
I pacchetti sono stati rubati dall’esercizio commerciale la cui porta di ingresso era stata danneggiata con l’utilizzo di un piede di porco.