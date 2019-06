Europei di Bowling in Germania. Un oro, un argento e due bronzi per Antonino Fiorentino di Potenza

Ancora importanti successi per Antonino Fiorentino, 23enne di Potenza, atleta di bowling della Nazionale Italiana. Durante l’European Mens Championships 2019 a Monaco di Baviera, gli Europei di bowling, con la sua squadra è riuscito a portare a casa quattro medaglie, di cui una di argento del tutto personale.

Prestazioni da applausi sul parquet tedesco per Fiorentino e i suoi compagni, guidati dal ct Massimo Brandolini. Fiorentino, che fa parte della squadra AS Delirium, ha partecipato ai dieci giorni in terra tedesca insieme alla Nazionale Italiana composta da lui e da Erik Davolio, Tommaso Radi, Alessandro Santu, Marco Parapini e Nicola Pongolini.

La prima medaglia d’oro è arrivata durante la partita a tre, dove l’Italia, con Fiorentino nei tre della squadra, ha battuto la Danimarca in finale. Il primo bronzo è arrivato nella prima semifinale persa, l’altro bronzo invece nella semifinale che ha visto trionfare la Germania. L’ultima medaglia, di argento, è tutta per Antonino Fiorentino, che se l’è guadagnata nell’ambito della sezione “All Events”, che premia i migliori atleti nell’ambito della sommatoria di tutte le partite giocate nei campionati.

“C’è tanta soddisfazione, – ha dichiarato Fiorentino – confermarsi non è mai facile, anzi è sempre difficile. Ci siamo ripetuti come l’anno scorso, dimostrando che non è stato un colpo di fortuna. Stiamo dimostrando di valere tanto. A livello personale è una grande soddisfazione, è molto importante l’argento nell’All Events, a livello individuale è la più importante che ci sia, è quella che per guadagnarsela ci vogliono molti sforzi e lavori. Adesso al lavoro per qualche tappa del tour europeo”.

– Claudio Buono –