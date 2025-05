A tutela della trasparenza dell’operato che Eni da anni sta perpetrando nel territorio della Basilicata in materia di estrazione di petrolio, il Comitato Aria Pulita Basilicata Onlus e Associazione Liberiamo la Basilicata hanno presentato denuncia-querela alle Procure della Repubblica di Roma e Milano (località delle sedi della denunciata-querelata) e di Potenza.

Le cause che hanno spinto a denunciare sono da rintracciare nell’omessa pubblicazione del 02.05.2024 sul sito www.eni.com della proposta di azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori e alti dirigenti Eni avanzata proprio dal Comitato e dall’Associazione. Altre motivazioni sono legate al rifiuto di consegna della copia degli atti contabili e dell’esercizio 2023 delle società controllate/collegate del Gruppo Eni, e alla totale oscurità da “buco nero” sugli amministratori di tutte le centinaia di società controllate o collegate del Gruppo Eni e sui dati contabili 2023 di almeno 76 società dello stesso Gruppo.

L’omissione da parte di Eni, secondo i rappresentanti dei diritti di chi vive in Basilicata, “consolida la grave violazione della trasparenza societaria e del fondamentale diritto di informazione ai soci e al pubblico, perché gli amministratori e alti dirigenti Eni hanno voluto occultare (al pari della precedente assemblea dei soci del 15 maggio 2024 sul bilancio 2023) fatti di competenza anche del bilancio in esame 2024″. Si fa riferimento al disastro ambientale causato da Eni-Shell in Basilicata, per cui pendono processi penali riuniti innanzi al Tribunale Collegiale di Potenza e alla totale oscurità da “buco nero” dei soggetti titolari degli organi di tutte le centinaia di società controllate/collegate del Gruppo Eni e dei dati contabili (esercizio 2024) di almeno 57 società collegate e 47 società collegate, di cui 11 società mancanti anche dei dati dei soci partecipanti (e quindi tenuti nascosti).

In merito al disastro ambientale ricordiamo che l’Associazione “Liberiamo La Basilicata” ha ricevuto l’incarico di campionare le acque della falda del Comune di Viggiano, del fiume Agri e dell’invaso del Pertusillo e le analisi del 29 maggio 2017 rilevavano gravi fuori limite per tutte e 3 i siti presi in esame.

Il Comitato precisa che “attualmente l’Eni s.p.a. sta continuando, ininterrottamente dal 2017, a svolgere la notevole attività di emungimento della gigantesca perdita di greggio dai serbatoi e dalle condotte del COVA tramite pompe sommerse, insieme ad altre attività per circoscrivere i danni prodotti dal disastro ambientale in Basilicata, essendo tuttora atteso un progetto efficace di bonifica dei territori inquinati da parte di Eni s.p.a., al fine di consentire l’effettiva valutazione dei rischi sanitari e ambientali da parte delle Autorità preposte, anche in considerazione dei pareri tecnici forniti dall’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)”.

Nonostante i disastri ambientali verificatisi al COVA di Viggiano e in Basilicata le Autorità “non sono riuscite a fare obbligo alla società petrolifera di fornire la garanzia cauzionale a carattere assicurativo e fideiussorio, escutibile a semplice richiesta scritta (anche fino tre volte il valore dell’investimento di circa dieci miliardi di euro di Eni s.p.a.) a totale copertura dei danni procurati (e procurandi) allo Stato e ai territori del Sud Italia; e tanto al fine di affermare il principio inderogabile che chi danneggia paga e risarcisce anche i singoli operatori economici dei territori lesi” spiegano amaramente dal Comitato.

“Gli azionisti di minoranza Comitato Aria Pulita Basilicata Onlus e Associazione Liberiamo la Basilicata, originari del territorio della regione Basilicata che offre alla nazione il 15% (e anche oltre) del fabbisogno di idrocarburi, ritengono che la Società Eni debba recuperare da subito i valori dell’utilità generale nella determinazione dei prezzi delle risorse energetiche, contrastando il sistema di sciacallaggio prevalso soprattutto negli ultimi anni a danno dei cittadini italiani consumatori”.

Il Comitato Aria Pulita Basilicata Onlus si riporta a quanto dichiarato, unitamente alla Associazione Liberiamo la Basilicata, nelle precedenti assemblee dei soci Eni tenute a “porte chiuse” nelle date 11 maggio 2022 e 10 maggio 2023 in merito sia al positivo utile economico-finanziario di 6.419.275.358,30 euro maturato dalla Società Eni nell’esercizio 2024 (dopo gli utili di 3.272.366.066,40 euro nell’esercizio 2023, di 5.403.018.837,87 euro nell’esercizio 2022 e di 7.674.594.670,59 euro nell’esercizio 2021), sia alle mega corresponsioni-benefit che continuano ad essere elargiti ai vertici e dirigenti Eni e “che appaiono veri e propri privilegi tipici di una casta caratterizzata da insaziabile ingordigia, avente in Eni al culmine l’Amministratore delegato Claudio Descalzi, beneficiario da tempo di mega compensi (esclusi benefit-stock option) pari a quanto percepito annualmente da 50 magistrati italiani o da 59 parlamentari italiani o da 73 Consiglieri regionali o da 136 Presidenti di Provincia o da 320 Sindaci italiani, come è stato indicato al 10° quesito tematico scritto tra i 23 quesiti presentati congiuntamente dal Comitato Aria Pulita Basilicata Onlus e dalla Associazione Liberiamo la Basilicata prima della passata assemblea di bilancio Eni tenuta il 10 maggio 2023 a porte chiuse” conclude così il presidente del Comitato Francescantonio Papa.

