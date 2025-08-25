Importante esposizione di pittura estemporanea a San Rufo.

Le opere realizzate sono in esposizione nell’aula consiliare del Comune. Una iniziativa culturale che conserva anche un nobile scopo: le persone interessate possono acquistare le opere e l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza per la ricerca sulla fibrosi cistica.

I quadri saranno esposti anche la sera del 30 agosto in occasione della seconda edizione di “Aggiungi un posto a tavola”. Gli artisti che partecipano sono: Elena Gromyc, Salvatore Damiano, Rosanna Cicatelli, Nunzio Gaudioso, Giovanni Gerardo Del Pezzo, Tiziana Stigliano, Vincenzo Baldi ed Elisa Vesce.

L’inaugurazione è avvenuta ieri pomeriggio alla presenza del primo cittadino Michele Marmo e del parroco don Nicola Coiro.

Gli interessati potranno visionare i quadri per tutta la settimana durante l’orario di apertura dell’Ente comunale.