La campagna itinerante della Polizia “E…state con noi” porta gli agenti nelle principali località di villeggiatura e nelle piazze della movida, con dispositivi di controllo e contrasto della guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nella serata del 3 agosto le pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Salerno saranno impegnate sulle principali arterie del Golfo di Policastro in controlli straordinari con il supporto di un laboratorio di analisi mobile per la verifica immediata dello stato di alterazione psicofisica da stupefacenti.

Contestualmente, per promuovere la cultura della legalità a Salerno, nei pressi di Piazza della Libertà, saranno esposti al pubblico la Lamborghini Urus della Polizia, utilizzata in servizi speciali come il trasporto sanitario urgente di organi e plasma, e un ufficio mobile con le principali tecnologie a disposizione della Polizia Stradale, quali etilometri e precursori, autovelox, telelaser e street control.

Per sensibilizzare ulteriormente gli utenti sui comportamenti corretti da adottare per arginare il fenomeno dell’incidentalità stradale e salvaguardare la propria e l’altrui incolumità, i visitatori potranno cimentarsi con un tappeto esperienziale che, grazie agli speciali occhiali in dotazione, consente di sperimentare la limitata capacità visiva di chi si mette alla guida dopo aver bevuto alcolici o consumato stupefacenti.