Espressioni sessiste verso guardalinee donna. La solidarietà del sindaco di Agropoli Coppola

Il primo cittadino di Agropoli Adamo Coppola e l’intera Amministrazione comunale esprimono piena solidarietà all’assistente arbitrale Annalisa Moccia, della sezione di Nola, oggetto di alcune affermazioni discriminatorie da parte di un operatore dell’informazione, durante una telecronaca.

“Conosciamo bene il valore delle donne – afferma il sindaco Adamo Coppola – e da tempo sosteniamo che si debba arrivare quanto prima ad una vera parità di genere. Proprio l’altro giorno, durante un convegno sul tema del lavoro e su pari diritti e dignità tra sessi, ho ribadito con forza quanto sia fondamentale che donne e uomini possano avere le medesime basi da cui partire, così da avere le stesse possibilità di raggiungere i traguardi auspicati”.

“Le donne hanno dimostrato sempre più spesso di avere una marcia in più rispetto agli uomini – conclude Coppola – nel mondo lavorativo, come nei diversi settori della vita civile e sociale. Non possiamo quindi che augurarci che il cambiamento tanto decantato di una parità di genere, possa divenire presto realtà nella vita di tutti i giorni”.

– Claudia Monaco –

