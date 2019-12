Esplosione di giovani talenti al WorkShow di Centro Musica Store nel Grand Hotel Osman di Atena Lucana

Puntare sui giovani per tirar fuori il talento che fiorisce in ognuno di loro. Questa la mission che si è prefissa Laura Di Salvatore, titolare di Centro Musica Store a Padula, che ha messo in piedi un’iniziativa artistica di notevole spessore nel corso del weekend all’interno dell’incantevole Grand Hotel Osman di Atena Lucana. Una tre giorni dedicata alla musica, al canto, al ballo e allo spettacolo in generale con quattro insegnanti di rilievo internazionale.

Si è appena concluso, infatti, il WorkShow che ha avuto inizio venerdì e si è protratto fino a ieri pomeriggio. Tanti artisti emergenti in cerca di consigli, dritte, con la voglia di arrivare al successo attraverso lo studio e i sacrifici, accompagnati dai genitori che hanno alloggiato nelle accoglienti camere del Grand Hotel diretto da Nino Petrizzo.

A guidare i giovani talenti nella tre giorni artistica ci sono stati Gianni Testa, produttore discografico e vocal coach, il Maestro Enzo Campagnoli, Direttore d’Orchesta di Sanremo, Vocal Coach di Amici, Tu sì que vales e Pequeños Gigantes, Maurizio Caridi, manager artistico e talent scout, e Robert Steiner, Performer solista & musical.

Ieri, a conclusione del percorso ideato e voluto da Laura, uno spettacolo finale in cui i ragazzi hanno dato prova delle loro capacità, della bravura e hanno messo in pratica gli insegnamenti e i consigli carpiti in questi giorni dalle quattro “guide” invitate da Centro Musica Store. Ad intervallare lo spettacolo finale anche le esibizioni delle ballerine della scuola Capoeira Danza e Fitness di Buonabitacolo.

Il progetto di Laura Di Salvatore è ambizioso, unico nel suo genere sul territorio, attira ragazzi non solo dalla Campania, ma anche dalla Basilicata e dalla Calabria. Mente e cuore, uniti alla passione per la musica, le hanno permesso di realizzare il sogno di tantissimi giovani che sperano di poter assistere ad una lezione tenuta da Maestri e professionisti del settore di fama riconosciuta. Ogni partecipante ha ricevuto un merito per presenza scenica, esibizioni, lezioni accademiche, accessi diretti a finali regionali e nazionali e la possibilità di accesso agli studi dei Maestri. Per l’occasione, inoltre, si è riconfermata la sinergia eccezionale tra Centro Musica Store e il Maestro Campagnoli, che già in precedenza ha preso parte ad iniziative volute da Laura Di Salvatore, e che dimostra ogni volta di tenere particolarmente a cuore la preparazione dei più giovani.

Ai microfoni di Ondanews i protagonisti dell’evento.

– Chiara Di Miele –