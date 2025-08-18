Si è concluso il terzo weekend di agosto dell’esodo estivo 2025 sulla rete stradale e autostradale di Anas (Gruppo FS Italiane).

A partire da venerdì 15 e fino alle 12 di domenica 17 agosto sono stati complessivamente registrati oltre 23,5 milioni di transiti. Di questi circa 6,5 milioni solo nella mattinata di ieri, mezzo milione in più rispetto a domenica scorsa.

Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e per favorire gli spostamenti ha ridotto i cantieri attivi: fino all’8 settembre sono chiusi o sospesi 1.392 cantieri, oltre l’83% di quelli attivi (1.672). La presenza su strada di Anas è di circa 2.500 risorse in turnazione, costituite da personale tecnico e di esercizio, oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale che assicurano H24 il monitoraggio del traffico in tempo reale.

In questo terzo fine settimana di agosto sulla rete stradale e autostradale di Anas si sono registrati volumi di traffico di notevole rilievo ma senza particolari criticità.

In particolare, sono cominciati i primi rientri dalle vacanze: sull’ A2 “Autostrada del Mediterraneo” in direzione nord il traffico è più che raddoppiato rispetto allo scorso weekend nella tratta campana e dell’appennino calabro lucano, mentre gli aumenti nella restante tratta calabrese risultano compresi tra il 70% ed il 40%.

Durante venerdì 15 e sabato 16 agosto sulla A2 tra l’innesto con la A30 ed il nodo di Salerno sono transitati 110.680 veicoli. Il picco massimo, registrato come al solito nei pressi di Pontecagnano è stato di 173.442 veicoli, quindi 150.546 a Salerno, 125.592 dopo Battipaglia, 73.380 a Campagna e 72.136 presso Casalbuono. Sul tratto appenninico sono risultati 57.301 presso il comune di Rivello e 46.518 presso quello di Altomonte.

Dopo Cosenza, presso Montalto Uffugo sono transitati 49.189 veicoli, 66.937 dopo Falerna, 56.595 presso Palmi e 52.782 presso Villa San Giovanni.

Sul versante tirrenico, lungo la SS18 “Tirrena Inferiore”, i volumi maggiori sono stati registrati presso Capaccio Paestum con 66.741 veicoli, a San Nicola Arcella 51.180, a Eboli 48.206, a Vibo Valentia 36.079 e a Belvedere Marittimo 39.050.

Ricordiamo che il calendario dei bollini per l’estate è disponibile sul sito di Anas e su quello di Viabilità Italia.