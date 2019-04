Esenzione ticket da reddito. Operativi i primi patronati convenzionati con l’Asl Salerno

Dopo la stipula di un’apposita convenzione sottoscritta dall’Asl Salerno con alcuni patronati per evitare disagi all’utenza per le procedure di esenzione ticket per reddito, ad oggi sono già operativi i primi soggetti aderenti all’iniziativa.

Si tratta di EPASA-ITACO, UIL, ENAC, COLDIRETTI-EPACA e LABOR CONFEURO.

L’accordo, promosso dalla Struttura Commissariale, consentirà agli utenti di evitare i disagi legati allo spostamento per raggiungere sedi distrettuali, spesso distanti dalla residenza abituale, e le lunghe file di attesa che ogni anno si registrano agli sportelli dei Distretti sanitari in occasione di tale adempimento.

A breve saranno attivi anche i seguenti, ulteriori soggetti: ENASC, INAS CISL, SENAS, AIC, ACAI ENAS, EPAS, INPAS, SIAS, CGIL, ENAPA Confagricoltura, ENCAL INP, ENCAL CISAL.

L’Asl Salerno ricorda ai cittadini che chi deve rinnovare l’esenzione ticket per motivi di reddito si può rivolgere al proprio medico curante per verificare se è già presente nell’elenco delle persone a cui è stata automaticamente certificata l’esenzione per reddito dal Ministero dell’Economia. Chi non è presente in tale elenco ed ha bisogno in tempi brevi di usufruire dell’esenzione può rivolgersi al proprio Distretto Sanitario.

Si ricorda che chi non ha particolare urgenza di usufruire di prestazioni potrà rivolgersi agli sportelli del Distretto Sanitario in qualunque momento dell’anno.

– Chiara Di Miele –