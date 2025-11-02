Giornata intensa ieri per i Vigili del Fuoco di Potenza, impegnati in interventi di soccorso a gruppi di escursionisti in difficoltà.

Intorno alle 17.30, è arrivata una richiesta di intervento per otto escursionisti dispersi nei boschi tra Sasso di Castalda e Tito. Dopo essere riusciti a stabilire il contatto con il gruppo ed a localizzarlo, una squadra della sede centrale dei caschi rossi di Potenza li ha raggiunti e tratti in salvo.

Poco prima un’altra richiesta per sette persone che hanno perso l’orientamento sul crinale del Parco Nazionale del Pollino, al confine tra Basilicata e Calabria, nei pressi della località Piani del Pollino. Alcune persone sono state recuperate dall’elicottero Drago 67. All’operazione hanno partecipato le squadre dei Distaccamenti di Lauria, Terranova, Castrovillari ed il Soccorso Alpino.