Cade e si infortuna sul Monte Cervati, recuperato dopo una complessa operazione di salvataggio nel territorio di Piaggine.

L’uomo, ucraino ma residente a Napoli, faceva parte di una cordata di alpinisti ed era impegnato come primo di cordata quando è scivolato precipitando per diversi metri lungo un tratto particolarmente impervio. A seguito del forte impatto ha riportato un trauma ad un arto inferiore.

I compagni di cordata hanno immediatamente allertato il 112, che ha attivato il 118. La centrale operativa del 118 ha quindi disposto l’intervento congiunto dell’elisoccorso 118 e del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania.

Le difficili condizioni del terreno con ghiaccio e neve hanno permesso all’elisoccorso 118 il solo sbarco al verricello dell’elisoccorritore CNSAS più a valle dell’incidente. Nel frattempo in zona sono giunte due squadre terrestri del CNSAS, con medico ed infermiere. L’elicottero ha imbarcato uno dei tecnici a valle e lo ha trasportato rapidamente in quota, mentre gli altri hanno continuato l’ascesa con piccozze e ramponi per raggiungere il ferito. È stato quindi stabilizzato, imbarellato e calato per diversi metri. Qui è stato caricato a bordo dell’elicottero tramite verricello e portato al “Ruggi”.

I compagni di cordata sono stati condotti a valle dai tecnici del CNSAS. Per l’intervento è stato richiesto anche il supporto del Soccorso alpino della Guardia di Finanza.