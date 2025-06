Dramma ieri a Lagonegro per la morte di una donna di 67 anni.

La 67enne si era allontanata da casa facendo perdere le sue tracce e ieri mattina il marito ne aveva denunciato la scomparsa alle autorità competenti.

Dopo ininterrotte ricerche da parte dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco di Potenza e Lauria, nel tardo pomeriggio è stata ritrovata la sua auto in località Canale del Monaco a Nemoli.

Qui, a poca distanza, è stato trovato anche il corpo della donna nella vegetazione in un dirupo sottostante. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne la morte.

Stando ad una prima ricostruzione pare possa essersi trattato di un gesto estremo da parte della vittima.