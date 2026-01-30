Saranno latino al Liceo Classico e matematica allo Scientifico le materie della seconda prova d’indirizzo della Maturità 2026, in programma a partire dal prossimo 18 giugno. Al Liceo Linguistico lingua e cultura straniera 1 saranmo oggetto della prova, mentre Scienze umane si affronterà nell’omonimo istituto.

Negli Istituti Tecnici con indirizzo Amministrazione, finanza e marketing si affronterà economia aziendale nella seconda prova, invece geopolitica ed economia aziendale saranno oggetto della prova per gli studenti di Relazioni internazionali e marketing. Chi frequenta l’Istituto per il Turismo troverà nella prova le discipline turistiche e aziendali, mentre gli studenti dell’indirizzo di Elettronica ed elettrotenica affronteranno tecno e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici. Progettazione multimediale è riservata all’indirizzo di Grafica e comunicazione.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso note anche le quattro discipline oggetto del colloquio orale, cambiato dopo la riforma dell’esame finale approvata nei mesi scorsi. Al Liceo classico le materie sono italiano, latino, storia e matematica; allo Scientifico italiano, matematica, storia e scienza naturali. Al Liceo Linguistico gli studenti saranno interrogati in italiano, lingua e cultura straniera 1, lingua e cultura straniera 2 e scienze naturali. Al Liceo delle Scienze umane dovranno rispondere a domande di italiano, scienze umane, lingua e cultura straniera e storia dell’arte.

La prima prova scritta dell’esame si svolgerà giovedì 18 giugno a partire dalle 8:30. La prima prova scritta suppletiva, invece, si svolgerà il 1° luglio alle ore 8.30.

Il 19 giugno si terrà la seconda prova d’indirizzo e poi, prima dei quadri finali, ci saranno i colloqui orali che generalmente si protraggono fino alla prima metà del mese di luglio.