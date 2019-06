Antonio Pisano, cittadino di Montesano sulla Marcellana, a quasi un mese da una sua precedente segnalazione di mancata pulizia delle cunette ed il mancato taglio delle erbacce in tutte le strade provinciali che attraversano l’intero territorio comunale, torna a denunciare la situazione che risulta non essere cambiata.

“Dopo la mia denuncia avevo ricevuto una comunicazione dalla Provincia di Salerno-Settore Viabilità e Trasporti – scrive – con la quale mi è stato riferito che la Provincia aveva firmato un accordo di collaborazione, l’8 giugno scorso, con le Comunità Montane del territorio provinciale affidando a loro il servizio di sfalcio erba al fine di prevenire incendi boschivi e per il contrasto al fenomeno del dissesto idrologico lungo le strade di competenza della Provincia”.

“Purtroppo, a mio malgrado – afferma Pisano – devo denunciare per la seconda volta la mancata pulizia delle cunette e il mancato taglio delle erbacce evidenziando che la situazione in alcuni punti è ulteriormente peggiorata. E’ evidente il pericolo per gli autoveicoli e per chi cammina a piedi, infatti le erbacce riducono di molto il campo visivo”.

Vengono segnale, in particolar modo, le zone di: Spigno Fontanelle, Tardiano, Montesano Centro, Tempo Lo Cerro, Montesano Scalo per la Strada Provinciale 103; Cozzo Forgione, Magorno, Tavernazzo e salita della Vaiana per la Strada Regionale 276; ma anche altre strade come la S.P. 144, la S.P. 192 e la S.P. 51.

Antonio Pisano chiede “di provvedete in tempi veloci alla pulizia delle cunette ed al taglio delle erbacce che costeggiano le strade provinciali nel territorio comunale di Montesano sulla Marcellana al fine di evitare che possano svilupparsi gravi incidenti”.

La segnalazione è stata inoltrata al Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano Raffaele Accetta, alla Prefettura e alla Provincia di Salerno.

– Paola Federico –

