Era scomparso da tre giorni dalla sua casa di Albanella. Ritrovato il giovane Francesco D’Angelo

E’ stato ritrovato Francesco D’Angelo, il 27enne di Albanella scomparso da casa da venerdì scorso. Sono state ore di grande apprensione per i suoi familiari e per tutta la comunità che si è messa sulle sue tracce per ben tre giorni.

Questa mattina, però, i genitori di Francesco hanno ricevuto un’attesa telefonata che li ha informati del ritrovamento dell’amato figlio. Il ragazzo si trova in un paese vicino e sta bene.

Per riportare a casa Francesco è stata messa in piedi una vera e propria task force dedicata alle sue ricerche, grazie all’azione dei volontari di Protezione Civile, delle Forze dell’Ordine e dei tanti concittadini che si sono mobilitati per ritrovare il giovane che vive in località Bosco ad Albanella.

– Chiara Di Miele –

