La CISL FP evidenzia che l’ultimo gravissimo episodio di violenza a Salerno dà sempre più credito alle preoccupazioni per l’incolumità dei lavoratori.

“Quello che è successo è un segnale a dir poco inquietante: tre episodi di violenza in pieno giorno e nel centro cittadino. Un segnale che non va sottovalutato, che merita la dovuta attenzione. Salerno è ancora una città sicura e tale deve rimanere, ma non bisogna mettere la testa sotto la sabbia, bisogna intervenire subito prima che sia troppo tardi, affinché tali eventi non si ripetano facendo abbassare la percezione di sicurezza in città: vogliamo iniziare a percorrere le strade cittadine coi finestrini chiusi e le portiere bloccate? Vogliamo che in futuro i turisti riconsiderino la scelta di visitare la nostra città?”

A fronte dell’accaduto CISL FP sottolinea che da diversi anni ha richiesto di dotare la Polizia Municipale di taser e spray urticante, ha spesso sollevato il grido d’allarme con comunicati stampa e note sindacali specifiche al fine di sensibilizzare chi di dovere, ma soprattutto per denunciare l’esatta dimensione della delicatezza e complessità dell’operato della Polizia Municipale, che in quanto Polizia di prossimità, spesso è sottovalutata rispetto ad altri corpi di sicurezza, ma in ogni caso rappresenta “il primo presidio di sicurezza sul territorio e il primo baluardo alla criminalità”.

“Purtroppo, in ordine alle nostre richieste di maggiori investimenti per il Corpo di Polizia Municipale di Salerno, dobbiamo constatare una emarginazione sindacale che è pari solo alla inadeguata assenza di politiche integrate di sicurezza urbana e di inidonee tutele sulla sicurezza proporzionate alla complessità delle mansioni richieste ai lavoratori della Polizia Municipale – ribadisce CISL FP -. Permangono tristemente le ataviche problematiche che già negli anni scorsi ci hanno indotto a chiedere: come si fa a garantire la sicurezza dei cittadini quando i primi a non sentirsi sicuri sono gli agenti stessi?”.

Dunque ancora una volta l’organizzazione sindacale avanza la richiesta di provvedere a dotare di taser il personale di Polizia Municipale e nel contempo chiede una tempestiva convocazione di un Tavolo di confronto istituzionale monotematico, finalizzato ad assicurare che le dovute risposte di sicurezza alla cittadinanza siano conformi sia alle norme del contratto di lavoro che alla massima tutela degli agenti su strada, “i quali non possono e non devono essere le vittime sacrificali del durevole momento di difficoltà economica né dell’irresolutezza di chi dovrebbe garantire al Corpo di Polizia Municipale un’adeguata dotazione organica ed un adatto armamento per operare in sicurezza”.