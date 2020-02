Entra in una sala slot di Capaccio Paestum, rapina il proprietario e fugge con il bottino

Paura ieri notte in una sala slot di Capaccio Paestum, in Viale della Repubblica. Un uomo con il volto coperto dal passamontagna ha fatto irruzione nell’attività ed ha intimato al proprietario di consegnargli l’incasso.

Il rapinatore ha utilizzato una pistola scacciacani per spaventare la sua vittima che ha così consegnato il denaro. L’uomo, afferrato il bottino, è fuggito via, forse aiutato da un complice che lo attendeva in auto all’esterno della sala.

Sul posto sono giunti in seguito i Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, coordinati dalla Compagnia di Agropoli, per i rilievi del caso e l’acquisizione delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza.

– Chiara Di Miele –