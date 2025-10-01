Ennesimo furto all’interno di un negozio di cosmetica situato lungo Corso Vittorio Emanuele a Salerno.

Un uomo, sembrerebbe di nazionalità straniera, si è introdotto nel negozio durante il regolare orario di apertura e con un rapido gesto ha preso dall’espositore diversi profumi per poi dileguarsi rapidamente.

Stanchi per l’ennesimo furto subito i titolari dell’attività che si sono lasciati a un duro sfogo sui social: “Quarto furto in due mesi. Ora basta! Dov’è l’Esercito? Eppure ci troviamo vicino alla Banca d’Italia dove è costante la presenza delle Forze dell’Ordine…”.