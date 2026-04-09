Paura questa mattina a Salerno.

Un uomo è entrato tramite un ingresso secondario in un minimarket di via Lazzarelli mentre era ancora chiuso al pubblico. Una volta all’interno, si è diretto verso la cassa e ha minacciato uno dei dipendenti con un oggetto contundente.

Il cassiere ha provato a bloccare il rapinatore ed è stato morso ad una mano. E’ riuscito a sottrarre circa 90 euro e si è dato alla fuga.

Dopo l’allarme, sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia, agli ordini del Maggiore Antonio Corvino, che hanno rintracciato e fermato l’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine.

Il cassiere si è recato all’ospedale “Ruggi” per le cure del caso.