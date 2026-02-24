Ennesimo tentativo di furto in un supermercato sulla SS 19, a Montesano sulla Marcellana.

E’ accaduto nella serata di ieri, quando 4 persone di nazionalità straniera sono entrate nell’attività commerciale con l’intento di impossessarsi del bottino e farla franca, ma sono stati scoperti da alcuni dipendenti.

Stesso modus operandi di quanto successo il 14 febbraio: anche in quell’occasione a smascherare i malfattori è stato l’occhio attento di un dipendente.

Sul posto sono stati allertati ad intervenire i Carabinieri che hanno così identificato e denunciato i responsabili.