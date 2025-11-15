Il 17 novembre, dalle ore 11 alle 13, presso l’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina, si terrà l’Open Day del progetto #EnergiePerLaScuola, promosso da Enel.

L’iniziativa è dedicata all’orientamento e alla formazione specialistica nel settore elettrico con l’obiettivo di favorire l’occupazione nelle imprese dell’indotto Enel.

All’evento parteciperanno gli alunni delle classi quarte e quinte degli indirizzi ITIS e IPMAT che avranno l’opportunità di approfondire le prospettive professionali offerte dal comparto elettrico e di confrontarsi con esperti del settore.

Saranno presenti oltre alla Dirigente Scolastica Antonella Vairo, Antonio Rosciano, Giuseppe Macrì, Emilio Filizzola, Tiziana Paladino, Giovanni Decaria.

Il progetto si inserisce nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare quelli relativi all’istruzione di qualità e al lavoro dignitoso, rafforzando il legame tra scuola e mondo del lavoro.