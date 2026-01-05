Emozioni e dolci melodie a Sant’Arsenio in occasione del Concerto dell’Epifania organizzato dal Gruppo comunale di Protezione Civile in collaborazione con l’Amministrazione guidata dal sindaco Donato Pica.

Ieri pomeriggio nella chiesa di Santa Maria Maggiore un folto pubblico ha potuto apprezzare le esibizioni del soprano Anna Corvino, del tenore Achille Del Giudice e del mezzosoprano Lucia Branda.

I cantanti sono stati accompagnati al pianoforte dal Maestro Luigi Angelo Maresca.

L’appuntamento musicale a poche ore dall’ultima festività ha riunito in chiesa intenditori del canto lirico e non per un momento all’insegna della gioia e della musica d’autore.