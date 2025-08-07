Una quota straordinaria del 30% per il carburante agricolo è destinata a tutte le aziende del territorio lucano per le operazioni colturali straordinarie necessarie ad affrontare l’emergenza siccità.

L’assegnazione straordinaria potrà essere richiesta dal 10 agosto al 15 novembre tramite il portale SIA-RB, senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio regionale. L’integrazione si applica a tutte le aziende agricole che operano sull’intero territorio regionale, senza distinzione di settore o area.

Il provvedimento si basa sulle rilevazioni fornite dal Servizio agrometeorologico lucano dell’Alsia, che ha documentato un’eccezionale ondata di calore e prolungata siccità su tutto il territorio regionale, con effetti negativi sia sulla qualità che sulla quantità delle produzioni agricole.

“Ancora una volta la Regione Basilicata è al fianco dei suoi agricoltori – dichiara l’assessore Carmine Cicala – in un momento particolarmente critico in cui le alte temperature e l’assenza prolungata di piogge stanno mettendo in seria difficoltà le colture e, con esse, la sostenibilità economica delle aziende agricole. È un intervento doveroso, che abbiamo voluto replicare anche quest’anno, come già fatto nel 2024, per rispondere con strumenti efficaci alle esigenze reali del comparto. Stiamo lavorando su più fronti per costruire un’agricoltura più resiliente, sostenibile e innovativa. Questo intervento è solo uno dei tasselli di una strategia più ampia di accompagnamento e tutela del settore primario lucano”.