Emergenza Covid. La “Misericordia” Vallo di Diano disponibile per il recupero a casa delle bombole di ossigeno

L’associazione di volontariato “Misericordia” del Vallo di Diano si unisce all’appello dell’Asl Salerno per il recupero delle bombole di ossigeno, che in questo periodo difficile e di emergenza sono necessarie per difendere la salute di tanti cittadini che necessitano di terapia salvavita.

Coloro che, nel Vallo di Diano, fossero impossibilitati a consegnare le bombole autonomamente possono contattare l’associazione “Misericordia” al numero 338/9097237.

“Con i nostri volontari – afferma Benedetto Mazzariello – provvederemo a rimettere nel circuito questi vitali presiti sanitari al più presto possibile”.

L’associazione offre inoltre un servizio di assistenza alla popolazione. Chi ha più di 65 anni o non può uscire di casa per motivi di salute e non ha nessuno a cui chiedere aiuto, può rivolgersi alla “Misericordia”. I volontari saranno pronti per la consegna di beni di prima necessità, spesa e farmaci.

– Paola Federico –