Emergenza Covid in Campania. De Luca annuncia il lockdown della regione

“Siamo chiamati a prendere decisioni forti, definitive, efficaci, per fare fronte ad una situazione che è diventata pesante. Per questo ritengo che non ci sia più un’ora di tempo da perdere e perfino l’ordinanza che entra in vigore oggi è già superata dai dati del contagio con cui dobbiamo fare i conti“. Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha anticipato, nel corso della diretta settimanale, la sua richiesta al Governo del lockdown in tutta Italia e in Campania.

“Propongo un lockdown per l’Italia, su cui deciderà il Governo, e per la Campania su cui faremo tutto per noi – ha spiegato – Credo che dobbiamo chiudere tutto tranne le attività essenziali. Dobbiamo bloccare la mobilità interregionale e fra Comuni, come abbiamo fatto a marzo, tentando di difendere per quanto possibile le attività produttive“.

Secondo il Presidente della Regione “oggi siamo ancora in tempo, ma siamo a un passo dalla tragedia. Non voglio trovarmi di fronte ai campi militari che portano centinaia di bare“.

“Da oggi in poi siate soltanto esseri umani impegnati a difendere la vita delle proprie famiglie, tutto il resto non conta nulla” ha detto rivolto ai cittadini. Oggi in Campania su 15800 tamponi ci sono 2280 positivi, quindi il 14,5% di contagi rispetto al 12,8% di ieri.

“Oggi dobbiamo fare l’ultimo tentativo per bloccare l’esplosione del contagio, chiudendo tutto per un mese, per 40 giorni e poi si vedrà – ha proseguito -. Se la situazione ritorna sotto controllo si può cominciare a riaprire ma senza decisioni drastiche non possiamo più reggere“.

Tempi troppo lunghi per comunicare i risultati dei tamponi e, di conseguenza, l’annuncio di altre cinque macchine per esaminarli dalla prossima settimana. “Abbiamo ancora situazioni non all’altezza per comunicare il risultato – ha dichiarato – ma l’obiettivo a cui stiamo lavorando è di trasmettere il risultato al cittadino entro 12 ore“.

In merito alla chiusura delle scuole il Presidente della Regione ha poi specificato che “bisogna evitare che il contagio si diffonda in maniera incontrollata anche sulla popolazione studentesca e cerchiamo di potenziare la didattica a distanza. Abbiamo riservato l’apertura delle elementari a lunedì 26, previa verifica della situazione del contagio. Nella popolazione, tra prima e dopo l’apertura delle scuole, abbiamo avuto un aumento del contagio di tre volte e nella fascia di età da 0 a 18 anni l’aumento del contagio, dopo l’apertura dell’anno scolastico, è di 9 volte“.

“Al Governo dico che ormai si chiude, almeno per quello che mi riguarda. Oggi dobbiamo subito discutere su un Piano di misure di aiuto alle categorie colpite – ha concluso -. Se vogliamo tutelare le nostre famiglie non abbiamo alternative. Affrontiamo questo momento difficile con la consapevolezza necessaria“.

– Chiara Di Miele –