Emergenza Covid.Il Laboratorio di Analisi Biochimica tra quelli accreditati in Regione per effettuare i tamponi

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha reso noto l’elenco dei laboratori privati accreditati per effettuare i tamponi molecolari. Il laboratorio di Analisi Biochimica è stato individuato tra quelli che potranno effettuare diagnosi molecolare su tamponi clinici respiratori (oro-faringei) secondo protocolli specifici di real time PCR per SARS-COV-2, grazie anche ai vantaggi contenuti nel decreto 109/2013 della Regione Campania.

Sulla base delle prescrizioni e valutazioni dell’Unità di Crisi regionale il laboratorio rientra nel bando, istituito dalla Regione lo scorso 15 aprile, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica. Per assicurare un percorso esclusivo ai soggetti che potenzialmente hanno contratto il virus è stata ideata una procedura tecnica soltanto per la realizzazione dei tamponi Covid-19. L’utenza che è interessata e vuole sottoporsi al tampone può farlo previa prenotazione telefonica allo 0828-621020 oppure allo 0975-74208. L’esecuzione del tampone avviene con modalità TEST DRIVE: l’utente resta comodamente seduto nella propria auto e un operatore specializzato effettua il tampone. L’esito del tampone sarà disponibile entro le 48 ore successive all’esecuzione dell’esame.

“Siamo onorati di essere parte integrante di questa task force promossa dalla Regione, il nostro è sicuramente un contributo alla risoluzione di un problema da fronteggiare insieme e restando uniti, anche con l’aumento dei tamponi eseguibili sul territorio – fanno sapere dal Laboratorio -. Questo per noi rappresenta, inoltre, un riconoscimento al lavoro fatto nel corso degli anni e all’impegno profuso nell’ottica dell’aggiornamento tecnologico della struttura unitamente a quello di tutto il personale del Laboratorio di Analisi Biochimica”.

Il Laboratorio di Analisi Biochimica ha sede a Padula in via Nazionale, ad Atena Lucana in via Nazionale e a Battipaglia in via Giacomo Brodolini, 10.

