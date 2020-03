Emergenza Covid-19. Lo Studio Viglione Libretti dona un box agli operatori sanitari dell’ospedale di Polla

Questa mattina è stato installato, nel piazzale dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla un box di metallo per consentire ai medici, infermieri e operatori sanitari di indossare i dispositivi di protezione individuale per poter svolgere il loro lavoro nei reparti Covid-19.

L’iniziativa è nata dallo Studio Viglione Libretti di Sant’Arsenio che da sempre mostra attenzione per le esigenze del territorio, in collaborazione con i volontari della Pubblica assistenza Gopi – Protezione civile Anpas di Caggiano.

“Siamo sempre in prima linea al fianco dei volontari della Protezione civile per il bene del territorio e in questo momento così particolare abbiamo pensato di dare un contributo concreto, visto che vi è necessità di presidi medici e attrezzature per l’emergenza legata al Coronovirus – dichiara Antonio Libretti – Insieme al responsabile coordinatore di Anpas Campania Andrea Grippo, abbiamo scelto di donare questo box necessario per gli operatori sanitari. Voglio ringraziare la società di costruzioni metalliche SOCOME che in 48 ore ha consegnato il box installato questa mattina davanti all’ospedale di Polla”.

– Rosanna Raimondo –