Emergenza Covid-19. L’impegno dell’associazione ANPAS di Sassano per supportare la comunità

Sono impegnati a 360° in questi giorni di emergenza sanitaria i volontari dell’associazione ANPAS di Sassano presieduta da Margherita Marra.

Diverse le attività messe in campo, a partire dalla consegna a domicilio ed in totale sicurezza delle mascherine regalate alla cittadinanza dal Comune di Sassano e di quelle distribuite in qualità di volontari di Protezione Civile.

Inoltre i volontari ANPAS di Sassano hanno iniziato a distribuire i buoni pasto alle famiglie che ne hanno fatto richiesta al Comune in seguito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha stanziato una somma per affrontare queste settimane di difficoltà socio-economiche. Sempre in questi giorni è avvenuta anche la distribuzione di colombe pasquali a famiglie indigenti e agli anziani del paese.

“Siamo particolarmente impegnati in questa emergenza dovuta al Coronavirus – spiega Margherita Marra – ma la sera torniamo a casa con il cuore pieno di gioia perchè sappiamo che abbiamo dato una mano nell’affrontare questo momento difficile. Nel nostro piccolo saremo sempre a disposizione della comunità, che non deve esitare a contattarci in caso di necessità, anche e soprattutto se qualche persona anziana o ammalata ha bisogno che gli vengano portati a casa i suoi farmaci. Ringrazio i soci volontari per il grande impegno, l’ANPAS per il supporto e le mascherine donateci, il sindaco Tommaso Pellegrino e gli amministratori e ricordo che la nostra sede a Silla di Sassano resta sempre aperta per garantire una presenza costante durante l’emergenza“.

– Chiara Di Miele –