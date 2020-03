Emergenza Covid-19. Imprenditore statunitense dona 14mila euro alla raccolta fondi Gopi-Anpas di Caggiano

Da qualche giorno i volontari della Pubblica Assistenza Gopi – Protezione Civile Anpas di Caggiano hanno lanciato la raccolta fondi #iltuoaiutoèprezioso per sostenere le esigenze emergenziali scaturite dalla diffusione del Coronavirus e comprare dispositivi di protezione individuale, barelle di biocontenimento per il trasporto dei malati e altre attrezzature utili per i reparti ospedalieri e 118.

Con i primi contributi raccolti, i volontari hanno comprato e donato attrezzature per i reparti di Terapia Intensiva dell’ospedale “Curto” di Polla.

E’ giunta poi una donazione di 14.400 euro da parte di un imprenditore statunitense, legato alla nostra nazione e amico di Tiziana Indaco, giovane fisioterapista che vive a Roma ma originaria di Caggiano.

“Da quando in Italia è scoppiata l’emergenza Coronavirus, sono stata in stretto contatto con il mio amico che da subito ha espresso la volontà di fornire aiuto dove fosse necessario – dichiara Tiziana -. Infatti inizialmente ha donato 5mila euro all’associazione ‘AmoDiano’ che ha attivato una raccolta fondi da destinare all’ospedale ‘Luigi Curto’ di Polla. Quando la situazione si è complicata anche a Caggiano, gli ho chiesto se era disposto ad aiutare il mio amato paese, e tramite i volontari della Protezione Civile Gopi-Anpas sono riuscita a sapere che mancavano dei soldi per acquistare la barella biocontenitiva per il trasporto dei malati positivi al Covid-19 e così ha donato questa ingente somma“.

I volontari della Gopi-Anpas di Caggiano, avendo chiesto il preventivo per l’acquisto della barella biocontenitiva, hanno già effettuato l’acquisto.

“Sono contenta di essere stata il tramite per permettere a Caggiano di avere un aiuto concreto e – conclude Indaco – soprattutto ringrazio infinitamente il mio amico per la generosità mostrata e i volontari e la popolazione tutta che sta lottando per riuscire a contenere l’emergenza“.

Intanto le donazioni che continuano ad arrivare serviranno per acquistare altre attrezzature.

– Rosanna Raimondo –