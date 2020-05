Emergenza Covid-19 e turismo in Campania. L’assessore Matera incontra i rappresentanti di CGIL, CISL e UIL

Gli effetti dell’emergenza Covid-19 sul turismo e la ripartenza in vista della stagione estiva sono stati i temi dell’incontro in videoconferenza tra Regione Campania e sindacati.

In collegamento web con l’assessore regionale al Turismo Corrado Matera c’erano Nicola Ricci (CGIL), Giuseppe Esposito (CISL) e Giovanni Sgambati (UIL).

Matera ha rappresentato agli esponenti delle Organizzazioni Sindacali le proposte avanzate al Governo. Ha precisato, inoltre, che il 2020 sarà un anno particolare.

“Bisogna recuperare il salvabile – ha sottolineato l’assessore al Turismo – e verificare anche come cambiano le dinamiche della domanda turistica, al fine di razionalizzare una serie di misure finalizzate a posizionare l’offerta in uno scenario competitivo, non solo italiano ma anche europeo. In un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo si esce dal tunnel solo se si mettono in campo azioni sinergiche”.

– Chiara Di Miele –