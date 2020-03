Emergenza Covid-19. Consegne gratuite della spesa ad anziani e malati dall’Unione Commercianti Sapresi

L’Unione Commercianti Sapresi per far fronte all’emergenza Covid-19, dopo aver recepito le ordinanze nazionali e comunali che sconsigliano a persone malate e anziane di uscire di casa, ha deciso di incrementare le consegne gratuite a domicilio per far fronte ai disagi che si sono creati.

“In un momento così difficile – fanno sapere – abbiamo pensato di dare il maggior contributo possibile alla cittadinanza con un servizio che è già in uso e apprezzato da molti nostri concittadini e che stiamo ampliando ogni giorno con altri servizi che non siano solo di genere alimentare. Cerchiamo con tenacia e grinta di supportare il nostro paese cercando di trovare la giusta motivazione e la giusta risposta alle domande che i nostri clienti ogni giorno ci chiedono“.

Visitando la pagina Facebook dell’associazione Unione Commercianti Sapresi si può trovare la lista sempre aggiornata delle attività che aderiscono alla consegna gratuita a domicilio per venire incontro alle esigenze degli anziani e degli ammalati.

– Chiara Di Miele –