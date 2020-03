Emergenza Coronavirus. “Sapri Democratica” chiede al Sindaco l’attivazione di un tavolo di crisi permanente

Questa mattina il gruppo di minoranza “Sapri Democratica” ha inviato una lettera aperta al sindaco Antonio Gentile, alla Giunta e al Consiglio con la richiesta di attivazione di un tavolo di crisi permanente.

“Siamo certi che ognuno di voi è consapevole della drammaticità della situazione, una condizione nella quale è richiesto a tutti noi di agire con responsabilità e serietà – scrive la minoranza -. Non è certo questo il momento delle divisioni e delle distinzioni, ma quello in cui consiglieri comunali, Sindaco e Giunta devono agire in unità per consentire alla nostra Comunità di resistere e rialzarsi. Con questo spirito di sincera collaborazione chiediamo che sia convocata, nelle forme della teleconferenza recentemente autorizzate con decreto legge, una conferenza dei Capigruppo consiliare che delinei un piano di lavoro finalizzato ad individuare un pacchetto di misure di sostegno volte a fronteggiare la difficile situazione economica derivante dall’emergenza sanitaria in corso da portare all’approvazione del Consiglio comunale“.