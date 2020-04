Sarà trasmessa questa sera alle 20.00 la diretta Fb del Maestro Pino Pinto, in collaborazione con Ondanews, per favorire la raccolta fondi messa in campo dall’associazione SApieNZA Onlus di Sanza, presieduta da Pasquale Citera.

Le donazioni serviranno ad acquistare un ventilatore polmonare ed altri dispositivi medici destinati all’ospedale “Luigi Curto” di Polla nella fase di emergenza Coronavirus.

In esclusiva durante la diretta si potrà ascoltare il brano interpretato dal coro “Sinfonia di voci” di Teresa Miraglia diretto dai Maestri Pino Pinto, Sabina Gigliotti e Annamaria Antonucci.

La diretta Fb di questa sera, pensata dal Maestro Pinto con Pasquale e Antonio Citera, sarà un invito ai tanti amanti della buona musica per supportare l’iniziativa. La cifra raccolta si è già alzata di tanto in pochi giorni e tre grandi aziende hanno sposato il progetto.

Per sostenere ulteriormente la raccolta dell’associazione SApieNZA Onlus, l’artista Calogero Franco, noto come Prof. Lillo, ha donato una sua opera che verrà messa all’asta. Si è affermato in questi anni partecipando alla Biennale di Venezia, alla Spoleto Arte per il Premio Modigliani, alla Principina di Messina. Ultimamente ha ricevuto l’onorificenza alla mostra degli artisti contemporanei dei Principi di Sanseverino a Cosenza e sarà alla prossima Biennale di Roma. L’opera donato è intitolata “Speranza”, per dare a tutti un auspicio di prossima rinascita e serenità.

Appuntamento con la diretta Fb del Maestro Pino Pinto questa sera alle 20.00 sul profilo Giuseppe Pino Pinto e sulla pagina ufficiale di Ondanews.

– Chiara Di Miele –