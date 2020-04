Emergenza Coronavirus. Le sirene dei Vigili del Fuoco di Sala Consilina per dire grazie all’ospedale di Polla

Un toccante omaggio quello che questa mattina è stato offerto dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Sirene accese e mezzi del Corpo schierati all’ingresso del presidio ospedaliero per rendere grazie ai tanti medici, infermieri e operatori sanitari che in queste settimane stanno combattendo in prima linea per salvare la vita ai diversi pazienti affetti da Covid-19.

I caschi rossi, allineati, hanno salutato così l’ospedale, i suoi dipendenti e tutti i pazienti ricoverati.

Per l’occasione erano presenti il Direttore Sanitario del “Curto”, Luigi Mandia, il sindaco di Polla, Rocco Giuliano, e i volontari di Protezione Civile.

Un momento particolarmente emozionante per il personale sanitario e per gli stessi Vigili del Fuoco, toccati dalla recente e drammatica scomparsa del Capo Distaccamento Luigi Morello, sconfitto anch’egli dal Coronavirus.

– Chiara Di Miele –