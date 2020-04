Emergenza Coronavirus. La “Trasporti & Logistica Gallo” di Teggiano attiva il servizio “Spesa a domicilio”

In questo periodo di emergenza sanitaria data dal diffondersi del Coronavirus tutta la popolazione italiana è invitata a “restare a casa” e ad uscire solo in casi strettamente necessari. Proprio per questo diverse sono le associazioni di volontariato e le aziende che hanno deciso di mettersi a disposizione dei cittadini per la consegna a domicilio dei beni di prima necessità, tra cui in particolar modo generi alimentari e farmaci.

Anche la “Trasporti & Logistica Gallo”, con sede a Teggiano, attiva il servizio “Spesa a domicilio”, mettendosi a disposizione per consegnare la spesa a casa a chiunque ne faccia richiesta.

“Siamo già con in contatto con diversi supermercati – fanno sapere dall’azienda -. In questo caso il consumatore contatta il supermercato e insieme all’ordine comunica anche il luogo della consegna. Il supermercato ci contatta e saremo noi a portare la spesa al domicilio richiesto. Gli ordini saranno smistati seguendo un criterio logistico”.

Ma non solo. In alternativa, i cittadini potranno rivolgersi direttamente alla “Trasporti & Logistica Gallo” per avanzare le proprie richieste.

“La nostra azienda è sensibile ai problemi che sta affrontando il Paese – affermano i titolari -. Per questo motivo vogliamo garantire l’approvvigionamento dei beni primari a tutti i cittadini, soprattutto a quelli in difficoltà. Il nostro obiettivo è anche quello di manette attivo il servizio anche in futuro ed abituare i clienti alla spesa a domicilio attraverso un semplice ordine effettuato con il cellulare”.

Per qualsiasi informazione basta rivolgersi ai numeri 347/7198508 (Orazio), 346/5891549 (Tonya) e 349/3511839 (Rosanna).

– Paola Federico –